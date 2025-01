Alckmin não descarta prorrogação de prazo para fim de operação de termelétrica de Candiota: "Há a possibilidade de uma transição"

Encontro foi realizado na base aérea de Canoas no desembarque do vice-presidente.

O encontro foi realizado na base aérea de Canoas no desembarque do vice-presidente, que participou no final da manhã de anúncios da indústria química no polo petroquímico de Triunfo. A usina de Candiota foi desligada após o fim de contratos de compra e venda de energia.