Governo do RS começa a pagar segunda parcela de auxílio para MEIs afetados pela cheia; ainda é possível se inscrever

O governo estadual deu início, nesta quinta-feira (7), ao pagamento da segunda parcela de R$ 1,5 mil a microempreendedores individuais afetados pela enchente de maio no Rio Grande do Sul. O recurso vai beneficiar inicialmente 724 pessoas que concluíram a consultoria de qualificação profissional oferecida gratuitamente por meio de uma parceria do Piratini com a Pontifícia Universidade Católica (PUCRS) — processo obrigatório para ter direito a esse segundo repasse.