Sem data marcada Notícia

Anúncio do pacote de corte de gastos fica para a próxima semana

Semana tem reuniões diárias no Planalto sobre este tema, mas definições ainda não saíram. Antes de divulgar as medidas, presidente Lula deve discuti-las, ainda, com presidentes da Câmara e do Senado

08/11/2024 - 23h03min Compartilhar Compartilhar