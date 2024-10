Em meio à pressão do mercado financeiro pela agenda de corte de despesas, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta terça-feira (15) ter chegado a hora de "levar a sério" a revisão de gastos estrutural. Ela reuniu-se nesta tarde com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para definir as medidas a serem sugeridas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.