O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu trecho da nova Lei de Apostas Esportivas que proíbe a publicidade de serviços de loteria em mais de um Estado. A decisão atende ao governo de São Paulo, que pediu liminar provisória para suspender a norma após o julgamento do mérito definitivo ter sido suspenso por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes.