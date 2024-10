O Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas, atualizou na terça-feira (8) a lista das casas de aposta, conhecidas como "bets", com suas respectivas marcas e domínios que poderão explorar as apostas de quota fixa em âmbito nacional, até 31 de dezembro de 2024. Há agora 96 empresas com respectivamente 210 bets. Já as listas dos Estados têm 18 empresas. A lista pode ser conferida no site do Ministério da Fazenda.