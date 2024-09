O investimento de R$ 3 bilhões na construção do que seria a fase 1 do plano estratégico para viabilizar o primeiro distrito industrial de armazenagem e processamento de dados, em Eldorado do Sul — o "Scala AI City" —, tem potencial, conforme destacou o governador Eduardo Leite na manhã desta quarta-feira (11), para inserir o Estado nos trilhos da nova economia mundial.