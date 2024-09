Após queda, arrecadação do Estado cresce e aponta melhora da atividade econômica no RS

Cercado de expectativas, a divulgação do Relatório de Transparência Fiscal (RTF) confirmou o que outros indicadores já apontavam: a atividade econômica do Rio Grande do Sul está de volta aos eixos. Com base nos dados revelados, nesta segunda-feira (30), pela secretária da Fazenda, Pricilla Santana, o superávit primário, ou seja, a diferença entre o que foi arrecadado e gasto, sem considerar o pagamento de juros da dívida, foi de R$ 2,4 bilhões, no acumulado do ano até agosto.