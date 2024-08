Empresas exportadoras do Rio Grande do Sul, consideradas inovadoras e bem-sucedidas em seus cases de negócios, foram agraciadas com o Prêmio Exportação RS, que prestou reconhecimento a 68 iniciativas que conduzem sua produção e contribuem para o desenvolvimento do cenário de comércio exterior no Estado. A 52ª edição da honraria foi concedida em cerimônia ocorrida na Casa NTX, em Porto Alegre.