Exploração Notícia

Petrobras confirma descoberta de gás em águas profundas na Colômbia

Poço fica a 31 quilômetros da costa, no Mar do Caribe, em uma profundidade de 804 metros. Operação de Uchuva-2, que fica na Bacia de Guajira, iniciou no último dia 19 de junho

05/08/2024 - 11h21min