Lula cita Trump ao abordar economia e afirma não temer "cara feia"

Ao comentar sobre os resultados recentes da economia no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva mencionou Donald Trump e afirmou não ter "medo de cara feia". O presidente brasileiro discursou nesta terça-feira (11) em cerimônia de inauguração do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Híbrida Flex e de anúncio de contratações da Stellantis, em Betim (MG).

As falas de Lula fazem referência à política de taxação adotada pelo presidente americano, que elevou tarifas de importação sobre o aço e o alumínio produzidos no Brasil.

— Fale manso comigo, fale com respeito comigo que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É assim que a gente vai governar esse país.

Controle da inflação e elogios ministros

Durante o discurso, Lula elogiou Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e afirmou que a economia do Brasil "vai continuar crescendo". Ele atribuiu ao chefe da pasta as mudanças que impulsionaram o crescimento econômico do país.