Falta de políticas públicas e soluções integradas travam crescimento sustentável no agro, dizem especialistas

Diante da recorrência de condições meteorológicas extremas, a necessidade do crescimento sustentável no agronegócio — e os desafios que ainda persistem para a sua implementação — pautou um dos debates durante a 25ª Expodireto Cotrijal , em Não-Me-Toque, nesta terça-feira (11).

Foi dentro da Casa RBS , que abriu a série de eventos do Campo em Debate na feira situada ao norte do Estado.

Para lideranças do setor produtivo que participaram do encontro, na iniciativa privada, o principal gargalo do setor atualmente é a falta de conexão de soluções. Já na pública, é a de políticas permanentes.