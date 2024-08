Além do cashback Notícia

Ferramenta do Nota Fiscal Gaúcha permite comparação de preços entre supermercados

Novidade permite que o usuário crie listas de compras, comparando os preços em estabelecimentos próximos. Para utilizar o recurso é preciso estar inscrito no programa do governo do RS

13/08/2024 - 17h11min Atualizada em 13/08/2024 - 17h13min