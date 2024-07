Juros: taxas sobem com risco fiscal e desancoragem de expectativas de inflação

Os juros futuros registraram alta nesta segunda-feira, um pouco mais acentuada nos contratos de médio prazo. Mesmo com a curva tendo acumulado prêmios ao longo da semana passada, as taxas avançaram diante das preocupações com o cenário fiscal e com a desancoragem das expectativas de inflação, tendo à frente uma semana carregada de indicadores e eventos aqui e no exterior. As taxas chegaram a migrar para perto dos ajustes de sexta-feira no período da tarde, na esteira da melhora do câmbio, mas retomaram o fôlego.