O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nessa segunda-feira (1º) que "a alta recente do dólar deve-se a 'muitos ruídos'". Ele reconheceu que a moeda norte-americana subiu mais em relação ao real do que na comparação com moedas de países emergentes e defendeu a melhoria da comunicação do governo para informar resultados econômicos.