Dólar tem alta moderada, com impacto de atentado contra Trump e resultado do PIB chinês

O dólar encerrou a sessão desta segunda-feira (15), em alta moderada, perto do nível de R$ 5,45, alinhado ao avanço da moeda americana no Exterior. O aumento das apostas na vitória do ex-presidente Donald Trump na corrida presidencial, após o atentando ao candidato republicano no sábado (13), embaralhou as expectativas para o futuro da economia dos Estados Unidos. Por ora, a perspectiva de piora fiscal em eventual governo Trump, adepto da política de corte de impostos, joga os juros longos para cima, o que castiga moedas de países emergentes.