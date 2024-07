Os ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 divulgaram comunicado conjunto, nesta sexta-feira (26) em que ressaltam a desaceleração do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos países para um ritmo menor do que o da média histórica no médio e longo prazo. Segundo os líderes do G20, a economia global se mostrou resiliente, mas a recuperação econômica ainda é muito desigual no globo.