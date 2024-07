A Casa do Pão de Queijo entrou com um pedido de recuperação judicial na última sexta-feira (28). Na ação apresentada na Vara de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 4ª Região Administrativa Judiciária, a rede de cafeterias declarou uma dívida de R$ 57,5 milhões. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.