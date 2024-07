Bares e restaurantes concentram metade das vagas fechadas no setor de serviços do RS em maio

Os efeitos da inundação na economia pegaram em cheio o setor de alimentação fora de casa no Rio Grande do Sul. Metade das 4,2 mil vagas de emprego com carteira assinada fechadas no setor de serviços em maio no Estado está no ramo de bares e restaurantes. Com estabelecimentos diretamente afetados pela força da água ou com falta de demanda diante de problemas de circulação, o setor pede crédito acessível e flexibilizações trabalhistas para sobreviver e frear demissões.