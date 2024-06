Diante da devastação de um Estado que além de inundado pela dor das perdas humanas acumula prejuízos sociais, materiais e econômicos, emerge a potência do empresariado gaúcho, que tem compartilhado com o poder público e a sociedade civil o protagonismo na reconstrução do Rio Grande do Sul. A enchente histórica também trouxe à tona iniciativas do setor privado para criação de fundos e destinação de recursos ao enfrentamento da catástrofe. A largada de seis grandes fundos já soma R$ 176 milhões (confira quadro abaixo).