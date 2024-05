A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS) decidiu isentar a cobrança dos serviços prestados pela entidade em meio à tragédia das enchentes que afetam o Estado. Em comunicado divulgado na noite desta quarta-feira (8), o órgão informou que "o preço dos serviços prestados pela JucisRS estão dispensados até a próxima segunda-feira (13) devido ao estado de calamidade pública decretada no Rio Grande do Sul”. Na prática, operações como certidão de inteiro teor, que atesta todo o histórico de atos da empresa, alteração de contratos e de endereço e outros expedientes serão gratuitas aos usuários no período.