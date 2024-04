A inflação voltou a desacelerar no país. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou o terceiro mês do ano com alta de 0,16%. O resultado apresenta perda de ritmo ante fevereiro, quando ficou em 0,83%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta quarta-feira (10).