Em uma tarde de celebração dos resultados de 2023 e de projeções para 2024, o Grupo RBS reuniu líderes, comunicadores e membros do Comitê Executivo e do Conselho de Representantes. Realizado no Grezz, Espaço Multicultural, na quarta-feira (20), o tradicional Encontro de Líderes foi conduzido pelo CEO da RBS, Claudio Toigo, e pela mestre-de-cerimônias Alice Bastos Neves, e destacou o ciclo de crescimento da empresa e a transformação digital em curso.