A Itaimbé Máquinas, concessionária Massey Ferguson com matriz em Santa Maria, foi reconhecida no mês de outubro, em um evento realizado pela marca de maquinários e implementos agrícolas. Foi durante o Dealer Metting 2024, em São Paulo, quando foram conhecidos os finalistas do Trait, programa interno da Massey Fergunson sobre diversidade e inclusão. Os santa-marienses ficaram entre os cinco finalistas com as melhores iniciativas de diversidade e equidade, superando mais de 80 concessionárias de toda a América do Sul e Central. Para falar sobre isso, a diretor administrativa da Itaimbé Máquinas Mauren Doeler e a gerente de recursos humanos da empresa, Etiene Azevedo, participaram do Santa Maria de Negócios. Ouça a entrevista na íntegra abaixo.