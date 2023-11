As oportunidades de investimento para o Estado e a busca por soluções para superar os desafios burocráticos e regulatórios que impedem a implementação dessas aplicações estão no foco da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). Diante desse contexto, a entidade concebeu o Fórum Estadual de Investimentos, um evento que se propõe a abordar questões cruciais de infraestrutura para impulsionar a produtividade no cenário gaúcho.