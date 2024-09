Fabricantes miram em máquinas mais resistentes e suporte técnico a agricultores após eventos climáticos

Bens caros e de altíssimo investimento para os agricultores, as máquinas agrícolas também ficaram suscetíveis aos danos causados pela enchente no Rio Grande do Sul, ampliando consideravelmente os prejuízos no campo. Antecipando-se a eventos climáticos que tendem a ser cada vez mais frequentes, fabricantes e concessionárias de maquinários começam a se preparar para o novo cenário oferecendo implementos mais resistentes e prestando maior suporte técnico aos produtores.