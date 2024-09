Nova S10 une tecnologia e conforto

Rio Grande do Sul continua sendo um dos mais importantes Estados para o agronegócio brasileiro. Encontrar veículos com robustez para realizar trabalhos no campo e também na cidade é um primeiro passo para garantir mais agilidade nos negócios. A escolha pelas picapes, que encaram os desafios do solo à colheita, tem sido cada vez mais frequente entre os gaúchos. Durante os Festejos Farroupilhas, esse veículo ganha um significado especial, carregando não só ferramentas, mas também histórias, cultura e orgulho de uma terra forjada no trabalho e nas tradições.