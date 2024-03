As exportações brasileiras do agronegócio bateram recorde em 2023, atingindo US$ 166,55 bilhões. A cifra foi 4,8% superior a 2022, o que representa um aumento de US$ 7,68 bi, conforme o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). De acordo com o Mapa, o desempenho foi influenciado, principalmente, pela quantidade embarcada.