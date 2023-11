O Vantajão Atacado, braço atacadista do Grupo Andreazza, inaugurará sua primeira unidade em Porto Alegre, no dia 14 de novembro. Além de preparar ofertas especiais – negociadas diretamente com os fornecedores – para comemorar o lançamento da unidade, a marca promoveu uma ação solidária que promete colaborar com diversas instituições da Capital.