6 destinos que serviram de cenário para os filmes do Oscar 2025

Além disso, 67% dos turistas já foram motivados por filmes e programas de TV a explorar destinos no exterior. Essa tendência vai além da simples visita a pontos turísticos icônicos, oferecendo experiências imersivas que permitem aos fãs mergulharem no universo de seus personagens favoritos.

De acordo com relatório da Travel + Leisure de 2024 e a Euronews de 2025, a conexão entre mídia e turismo não só enriquece a experiência dos viajantes, mas também impulsiona a economia local, com filmes populares elevando o fluxo turístico em média 31%. Essa tendência de turismo ganhou ainda mais força com a cerimônia do Oscar 2025, que celebrou não apenas a excelência do cinema, mas também a capacidade da sétima arte de inspirar viagens e conexões culturais.

A seguir, com a ajuda da Civitatis, destacamos os destinos que ganharam destaque nas telonas deste ano e agora atraem cinéfilos ao redor do mundo.

1. Rio de Janeiro (Brasil) – “Ainda Estou Aqui”

O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, trouxe destaque para a Casa da Eunice Paiva, localizada no bairro da Urca. O imóvel, que serviu de cenário para as gravações, será transformado na Casa do Cinema Brasileiro, um museu interativo que contará a história do filme e do cinema nacional. A iniciativa também visa estimular novas produções e premiações internacionais. Antes disso, a casa já está atraindo a atenção de curiosos que passam e fotografam sua icônica fachada.