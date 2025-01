5 signos mais sonhadores do zodíaco

Alguns signos do zodíaco são naturalmente mais sonhadores, e essa característica está profundamente ligada à sua conexão com o mundo emocional e intuitivo. Certos nativos, por exemplo, são conhecidos por sua imaginação fértil e sua capacidade de se transportar para universos paralelos, muitas vezes distantes da realidade cotidiana. Isso ocorre porque eles têm uma sensibilidade aguçada e uma busca constante por experiências espirituais ou emocionais.

O lado sonhador pode ser visto como uma forma de fuga das limitações do mundo material, permitindo que esses nativos se conectem com seus desejos mais profundos. Embora essa tendência possa ser considerada escapista por alguns, ela é extremamente benéfica para esses signos, pois os ajuda a manter a criatividade em alta, além de oferecer uma perspectiva única sobre a vida.

1. Câncer

2. Libra

3. Sagitário

Expansivos, alegres e aventureiros, os nativos de Sagitário costumam ser otimistas e adoram viajar. Essa característica tão marcante de sua personalidade também se estende aos seus sonhos, que são amplos e repletos de possibilidades. Eles não se limitam a pequenos objetivos, mas sonham com grandes conquistas e aventuras. Essa habilidade, no entanto, também representa uma tentativa de fuga de si. Por isso, conforme Thais Mariano, é preciso que esses nativos tenham coragem para mergulhar no autoconhecimento.

4. Aquário

5. Peixes

Sonhadores por natureza, os nativos de Peixes costumam viver no mundo das fantasias. Quando bem equilibrado, esse traço não é um problema, pois estimula os piscianos a explorarem e compreenderem suas próprias emoções. No entanto, em excesso, esse hábito pode trazer dificuldades, especialmente para os homens, que precisam se envolver em atividades artísticas ou espirituais que os ajudem a se conectar com a realidade. “Caso contrário, pode descarregar essa energia de forma desafiadora, transferindo para a pessoa com quem se relaciona toda a fantasia que habita em sua mente”, finaliza a astróloga.