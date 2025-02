5 estreias no Disney+ em março de 2025

O mês de março chega com estreias divertidas e cheias de emoção no Disney+ JOCA_PH / Shutterstock | Portal EdiCase

O Disney+ promete um mês repleto de estreias emocionantes. Entre as produções aguardadas, destaca-se o retorno da série da Marvel ‘Demolidor: Renascido’. Para os fãs de comédia, há ‘Deli Boys’, série sobre dois irmãos imigrantes que herdam um restaurante repleto de segredos e crimes. Para quem curte drama, há ‘Good American Family’, uma minissérie baseada em eventos reais que explora os limites da confiança e a batalha judicial envolvendo uma adoção controversa.

Confira abaixo mais informações sobre essas e outras estreias no Disney+ em março!

1. Demolidor: Renascido (04/03)

Em ‘Demolidor: Renascido’, Matt Murdock segue sua busca por justiça como advogado e vigilante Reprodução digital / Disney+ | Portal EdiCase

A história se passa cinco anos após os acontecimentos da série original, acompanhando Matt Murdock (Charlie Cox) em sua contínua busca por justiça, tanto como advogado quanto como vigilante. Enquanto isso, Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), o temido Rei do Crime, tenta expandir seu poder político em Nova York, levando a um novo embate entre os dois.

Com nove episódios, a série promete manter o tom sombrio e realista da produção anterior, aprofundando-se nas complexidades dos personagens e nas dificuldades de Murdock em um cenário em que os limites entre justiça e vingança se tornam cada vez mais tênues.

2. Deli Boys (06/03)

Em ‘Deli Boys’, uma dupla de irmãos herda o restaurante do pai sem saber que era uma fachada para a vida criminosa do genitor Reprodução digital / Disney+ | Portal EdiCase

A história acompanha dois irmãos imigrantes que, após a morte inesperada do pai, herdam o restaurante de comida indiana da família. No entanto, eles logo descobrem que o negócio era, na verdade, uma fachada para atividades criminosas. Então, os irmãos se veem envolvidos no submundo do crime enquanto tentam administrar o restaurante e sobreviver em um ambiente cheio de perigos e reviravoltas.

3. Traição e Redenção (19/03)

Em ‘Traição e Redenção’, Jung Se-ok busca vingança após ter sido enganada por seu professor Reprodução digital / Disney+ | Portal EdiCase

A trama acompanha Jung Se-ok (Park Eun-bin), uma brilhante cirurgiã, que, após ser traída por seu professor Choi Deok-hee (Sol Kyung-gu), vê sua carreira e vida pessoal desmoronarem. Determinada a reerguer-se, ela embarca em uma jornada de redenção enquanto enfrenta dilemas éticos e desafios emocionais no mundo da medicina. Com uma narrativa intensa, a série promete misturar drama, suspense e reviravoltas marcantes, explorando os limites da confiança, do perdão e da busca por justiça.

4. Good American Family (19/03)

Em ‘Good American Family’, Kristine e Michael passam por situações pertubadoras após a adoção de Natalia Reprodução digital / Disney+ | Portal EdiCase

Baseada em histórias reais, esta minissérie de drama criminal acompanha Kristine (Ellen Pompeo) e Michael Barnett (Mark Duplass), um casal do interior dos Estados Unidos que adota Natalia Grace (Imogen Faith Reid), uma criança ucraniana com uma condição rara que a faz aparentar ser muito mais jovem do que sua verdadeira idade.

A princípio, a família acredita estar proporcionando um lar seguro para uma menina em situação de vulnerabilidade. No entanto, à medida que situações estranhas e perturbadoras começam a acontecer, Kristine e Michael começam a duvidar da verdadeira identidade de Natalia. Conforme a tensão aumenta, o casal se vê dividido questionando se a menina esconde quem ela verdadeiramente é.

5. Alexandre e a Viagem Terrível, Horrível, Espantosa e Horrorosa (28/03)

No filme ‘Alexandre e a Viagem Terrível, Horrível, Espantosa e Horrorosa’, o protagonista passa por imprevistos em uma viagem em família Reprodução digital / Disney+ | Portal EdiCase