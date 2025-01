3 praias incríveis para conhecer em Ubatuba

Um dos destaques de Ubatuba é o Projeto Tamar, que promove a conservação das tartarugas marinhas e encanta adultos e crianças com suas exposições educativas. As noites no centro são animadas, com uma variedade de bares e restaurantes que servem pratos de frutos do mar frescos e opções da culinária caiçara. Em Ubatuba, o visitante também encontra passeios de escuna, mergulhos e uma rica biodiversidade tanto na costa quanto nas trilhas da Serra do Mar.