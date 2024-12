Confira as previsões astrológicas para 2025

Movimento de Marte e Saturno

Ela também destaca que há um aspecto favorável e harmonioso entre Marte e Saturno no mapa de 2025. O ângulo entre os planetas sugere que é o momento de ir direto ao ponto, agindo com o coração e com responsabilidade.

Lua em Sagitário nas relações afetivas

Outro ponto que fala da afetividade é a posição do Sol na conjunção entre Vênus e Mercúrio no mesmo signo, dirigidos por Marte em Câncer. Conforme explica a astróloga, essa configuração dá a oportunidade de brigar por espaços individuais sem agredir o espaço do outro.

Força da ancestralidade no mapa astrológico de 2025

Ano de conhecimento e evolução pessoal

Em 2025, a tendência é que as pessoas busquem mais conhecimento sobre o sentido da vida. O trígono da Lua em Sagitário com o Sol deve aflorar o anseio pela sabedoria. Há, ainda, uma busca por evolução pessoal por meio das trocas com outras pessoas, devido a Júpiter em Gêmeos. Esse posicionamento é um convite ao diálogo. “Temos que sair do lugar de grandes mestres que sabem tudo e sentar junto com as pessoas e conversar com elas, sabendo que todo mundo tem algo a nos trazer e nos ensinar”, finaliza Cláudia Lisboa.