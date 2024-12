5 dicas para fazer uma make fresh para os dias quentes

Para ela, os produtos multifuncionais são grandes aliados nesse processo. “Gosto do sérum CBA Salve Brasil, da Fenzza, porque ele ajuda a hidratar profundamente e controlar o brilho excessivo, deixando a pele com um glow natural, que é essencial para a maquiagem fresh”, explica.

1. Utilize protetor solar

2. Escolha produtos leves

Com a pele preparada, a maquiagem segue a premissa do menos é mais. Bases pesadas dão lugar a produtos mais leves, como BB creams ou bases de cobertura translúcida, que apenas uniformizam o tom da pele sem esconder sua textura natural.

3. Aposte nos iluminadores

Para um acabamento iluminado, Chloé Gaya sugere apostar em iluminadores líquidos ou cremosos, que proporcionam um brilho sutil e sofisticado, realçando o brilho natural da pele. “Gosto de depositar o produto com leves batidinhas diretamente com os dedos ou com uma esponja úmida, como as Mini Drops, da Klass Vough, que são próprias para produtos líquidos e cremosos, são macias e têm um formato que permite alcançar todos os cantos do rosto”, recomenda a profissional.