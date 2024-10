A Liga Feminina de Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul celebra seus 70 anos de atuação na sociedade com a apresentação da peça Força Rosa: Um Espetáculo pela Prevenção. A ação irá reunir moda, música, dança e atuação para ressaltar que a luta contra o câncer é uma jornada que envolve prevenção, cuidado e uma comunidade solidária.