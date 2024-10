As finanças dos casais não têm como ser apenas números, não são “preto no branco”. Muito pelo contrário, tornam-se cálculos cada vez mais complexos à medida que envolvem variáveis como sentimentos, sonhos, vontades individuais e planos em conjunto. Mas segundo a psicóloga e especialista em psicologia do dinheiro, Valéria Maria Meirelles, vale a pena buscar administrar o orçamento em sintonia – lançando mão de muito diálogo – para poupar a dupla de estresses e evitar desgastar a relação.