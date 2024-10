No Dia das Crianças, escolher um presente que seja divertido e educativo pode fazer toda a diferença. “Datas como essa são uma oportunidade para incentivar o interesse pela leitura nas crianças, mostrando que livros também podem ser tão legais como jogos e outros itens materiais”, destaca Laura Vecchioli do Prado, coordenadora de literatura e informativos do Editorial de Educação Básica da SOMOS Literatura.