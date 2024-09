Sexta-feira 13: conheça o significado do número

O número 13 gera polêmica em diversos contextos, pois está cercado por interpretações opostas de sorte e azar. Para alguns, ele é visto como um presságio negativo, especialmente quando associado à sexta-feira 13, uma data carregada de superstições. No entanto, para outros, o número 13 representa energias positivas e transformadoras, sendo considerado um “número da sorte” que pode trazer mudanças favoráveis. A dualidade desse número faz com que ele seja tanto temido quanto reverenciado, refletindo as diferentes crenças e percepções culturais que o cercam ao longo da história.