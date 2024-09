Sucos detox representam uma excelente alternativa para iniciar a semana com energia e disposição. Preparados à base de frutas e vegetais, como laranja, couve e beterraba, eles contêm vitaminas e minerais que auxiliam na desintoxicação do organismo e no fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, são deliciosos, práticos de fazer e promovem a hidratação do corpo. Abaixo, veja como preparar algumas opções para a sua semana!