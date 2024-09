Com a correria do dia a dia, manter uma alimentação saudável pode ser desafiador. Porém, com algumas receitas práticas e nutritivas, é possível preparar refeições deliciosas que ajudam a perder peso de forma equilibrada. Uma ótima opção é o frango assado, uma proteína magra que pode ser combinada com diversos legumes. Para tornar a rotina mais fácil e saborosa, confira 5 receitas fit de frango no forno que você pode preparar sem complicação.