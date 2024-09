5 orações para o Dia de Santa Madre Teresa de Calcutá

Agnes Gonxha Bojaxhiu, conhecida mundialmente como Madre Teresa de Calcutá, nasceu em 26 de agosto de 1910, na atual Macedônia. Com apenas 18 anos, sentiu o chamado para a vida religiosa e se tornou freira, mudando-se para a Índia, onde se dedicou ao ensino. Porém, foi nas ruas de Calcutá que encontrou sua verdadeira vocação: ajudar os mais necessitados. Em 1950, ela fundou as Missionárias da Caridade, uma ordem que se espalhou por todo o mundo, sempre focada no cuidado dos pobres, doentes e moribundos.