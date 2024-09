No dia 15 de setembro, os fiéis da Igreja Católica celebram o “Dia de Nossa Senhora das Dores”. No Brasil, a santa é considerada padroeira do Estado de Minas Gerais e é conhecida como “Nossa Senhora da Piedade”, um dos vários títulos que a Virgem Maria recebeu ao longo da história. O nome “Nossa Senhora das Dores” refere-se às sete dores que a Virgem Maria sofreu durante sua vida terrestre, especialmente durante a Paixão de Cristo.