Em busca de saúde e bem-estar, quase 60% dos brasileiros procuram por suplementos alimentares, de acordo com levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD). Segundo a nutricionista Camile Zanichelli da Always Fit, plataforma de e-commerce especializada em suplementos naturais, mesmo com acesso às informações, há ainda muitas dúvidas sobre o assunto.