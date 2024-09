As dores crônicas podem afetar qualquer pessoa. Dados do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos (ELSI-Brasil) mostram que, no país, 36,9% das pessoas com mais de 50 anos enfrentam essas dores de forma constante. De acordo com o Dr. Daniel Santos Lopes, profissional da área de Ortopedia do AmorSaúde, o frio pode intensificar a sensação de dor, pois provoca a contração dos músculos, que visa acelerar o metabolismo e aquecer o corpo.