O Dia Internacional do Coelho, celebrado em 28 de setembro, é uma oportunidade perfeita para destacar as características únicas desses animais. Com mais de 50 raças conhecidas, tais bichinhos variam de 800 g a 20 kg e, quando bem cuidados, podem viver de seis a 13 anos, sendo companheiros longevos e encantadores – principalmente para quem tem pouco espaço em casa ou tempo.