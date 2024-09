4 livros infantis para conhecer na Bienal do Livro de São Paulo

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontecerá no Anhembi de 6 a 15 de setembro. Esta feira é uma verdadeira celebração da cultura, oferecendo aos visitantes a chance de descobrir novos mundos e expandir seus horizontes literários. Também é uma excelente oportunidade para incentivar o hábito da leitura nas crianças e promover o amor pelos livros desde cedo. Com uma programação rica em atividades e lançamentos, a Bienal promete atrair leitores de todas as idades e interesses.