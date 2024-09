Com duas temporadas já disponíveis, Os Anéis de Poder consolidou-se como uma das séries mais ambiciosas da Amazon Prime Video. A produção, baseada nas obras de J.R.R. Tolkien, vem desvendando os mistérios da criação dos anéis e do surgimento do mal na Terra-Média, levando os espectadores a uma jornada repleta de revelações e batalhas épicas. A nova temporada mergulha ainda mais fundo nas tramas de poder e corrupção que moldaram esse vasto universo.