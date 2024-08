No labirinto das redes sociais, as pessoas que se importam com a alimentação estão desbaratinadas. Perdidinhas num alvoroço de dietas, estratégias e protocolos do tipo “não pode isso, pode aquilo”. Aqui, asseguro a você, alguns mitos serão derrubados. O primeiro deles é justamente acreditar que fazer dieta restritiva emagrece.