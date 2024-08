5 chás e alimentos que ajudam a desintoxicar o fígado

As hepatites virais são infecções que atingem o fígado causando alterações leves, moderadas ou graves e podem levar à morte. Só no Brasil, estima-se que uma em cada 33 mortes é causada por alguma doença no fígado, segundo um levantamento minucioso realizado por pesquisadores mineiros e publicado no periódico científico britânico The Lancet Regional Health. O grande problema é que as doenças no órgão nem sempre apresentam sintomas claros, sendo, portanto, muitas vezes, silenciosas.